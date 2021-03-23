"При благоприятных эпидемиологических условиях 29 мая на валах Азовской крепости пройдет этнографический праздник "Загадки древнего Паниардиса", который будет посвящен античному периоду истории города", — говорится в сообщении.

В этот же день на территории винодельни "Кантина" состоится презентация новой зоны отдыха.

30 мая на валах Азовской крепости запланировано проведение традиционного фестиваля детского пленэрного рисунка "Ласточкино гнездышко".

"15 июля состоится фестиваль воздушных змеев, в конце июля — праздник с развлечениями на воде, посвященный дню Нептуна", — отмечается в сообщении.

В начале августа пройдет шестой фестиваль Ассоциации малых туристских городов России, который был запланирован на 2020 год, но был отменен в связи с коронавирусными ограничениями. Ожидается прибытие представителей министерства культуры РФ, делегаций малых туристических городов, фольклорных коллективов, театральных студий, краеведческих сообществ, исторических клубов.

В эти же дни, с 6 по 8 августа, в городе запланирован фестиваль "Осада Азова". В этом году он будет проходить в привычном формате, а на 2022 год рассматривается возможность проведение реконструкции Петровских походов.