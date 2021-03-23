Курс евро составил 89,9876 руб./EUR1 в 11:54 МСК, что на 56,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Парой секунд ранее евро достигал 90,0125 руб./EUR1. Доллар США стоил 75,66 руб./$1, подорожав на 72 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,03 копейки — до 82,11 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на торгах вторника, продолжая отыгрывать угрозу расширения антироссийских санкций со стороны США и ЕС, о чем заявлялось на прошлой неделе. Давление на рубль также исходит от рынка нефти. Котировки "черного золота" активно снижаются во вторник днем из-за опасений относительно спроса, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе.