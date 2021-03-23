"Группа из 13 детей 2005-2009 г.р., учащихся Дома детского творчества Приморского района, принимала участие в лыжном походе в Хибинах. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской зимней Туриады 2021 и прошло согласования — поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС по месту совершения похода. Маршрутный лист был выдан, все участники застрахованы, прошли инструктажи по технике безопасности. Руководителем группы выступил опытный инструктор по туризму Дома детского творчества Приморского района", — рассказали в комитете.

По данным ведомства, планом похода был предусмотрен 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В день ребята должны были проходить от 6 до 23 километров. 22 марта группа двигалась по маршруту в районе горы Маннепахк. Во время перехода произошел сход лавины с горы, в результате чего 12-летняя участница похода оказалась под снегом.

"Руководитель группы сообщил о случившемся в МЧС и при помощи других взрослых участников похода организовал поиск ребенка. Девочку удалось найти до прибытия спасателей. Педагоги оказывали ей первую помощь в течение нескольких часов до прибытия врачей. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось", — сказали в комитете.

Как сообщалось, по факту гибели ребенка в результате схода лавины СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Остальные участники группы не пострадали.