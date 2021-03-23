По условиям контрактов самолеты будут поставлены в лизинг на 20 лет, начиная с апреля этого года.

Название лизингодателя в материалах "СПАРКа" не уточняется. По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, самолеты поставит лизинговая структура Промсвязьбанка.

Сейчас в парке Red Wings четыре Superjet 100. К концу этого года их должно быть 16, а в будущем всего 32, говорил гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев.

До недавнего времени Red Wings расширяла парк за счет европейских A320/A321. В прошлом году власти одобрили программу поставки компании российских "суперджетов".

Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.