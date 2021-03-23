«Петербург представляет для наших гостей разноплановые экскурсионные маршруты, классические достопримечательности в сочетании с новой туристской и культурной географией. Также мы надеемся, что планируемые событийные мероприятия, привлекут в наш город новых гостей. Особенной популярностью в рамках программы сейчас пользуются, в том числе, поездки на короткие и длинные выходные», — цитирует пресс-служба председателя комитета по туризму и развитию Петербурга Сергея Корнеева.

Также он отметил, что в рамках распродажи туров с кешбэком для оздоровления можно приобрести поездки в санаторно-курортный кластер Петербурга и сочетать их с экскурсионными программами.

По словам Корнеева, кешбэк стал существенной федеральной мерой, которая помогает индустрии гостеприимства города пережить сложный период и перейти к восстановлению отрасли.

В понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что объем продаж турпакетов и ночевок в отелях в рамках третьего этапа распродажи туров по России с кешбэком с 18 по 22 марта превысил миллиард рублей.

Третий этап программы продлится до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня.