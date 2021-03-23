Первый Boeing Боинг 757-200 вылетел в Турцию во вторник утром, на его борту было 239 пассажиров.

"На апрель авиакомпания Royal Flight планирует еще пять вылетов по маршруту Иркутск — Анталья. В конце апреля к ней присоединятся AZUR Air и Nordwind Airlines", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, в марте 2020 год все рейсы в Турцию были прекращены из-за COVID-19, а позже, летом и осенью, перевозчики выполнили урезанную программу полетов в эту страну.

Сейчас для въезда в Турцию пассажирам необходимо не ранее чем за 72 часа до въезда в страну заполнить анкету. Этот документ нужно распечатать или скачать на мобильное устройство и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту Иркутска перед посадкой в самолёт. Без анкеты в посадке на борт будет отказано. Кроме этого, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

По возвращении в Россию пассажиру необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами теста на CОVID-19 через портал госуслуг.