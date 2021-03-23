"Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики", — написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Чибис выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что сейчас с ее близкими работают психологи МЧС. Ее отец вылетает из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Как сообщалось, попавшая под снежную массу девочка в понедельник вечером была объявлена погибшей, но в ночь на вторник стало известно, что она выжила и находится в тяжелом состоянии. В региональном управлении СКР по Мурманской области объяснили, что информация о ее гибели была получена "по неустойчивой телефонной связи" от других участников тургруппы.

Во вторник утром прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть девочки.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Губернатор Мурманской области отмечал, что лагерь находится в труднодоступном месте, и эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти туристов из района происшествия.

Всего в тургруппу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.