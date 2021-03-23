Чибис выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что сейчас с ее близкими работают психологи МЧС. Ее отец вылетает из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Как сообщалось, попавшая под снежную массу девочка в понедельник вечером была объявлена погибшей, но в ночь на вторник стало известно, что она выжила и находится в тяжелом состоянии. В региональном управлении СКР по Мурманской области объяснили, что информация о ее гибели была получена "по неустойчивой телефонной связи" от других участников тургруппы.
Во вторник утром прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть девочки.
СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Губернатор Мурманской области отмечал, что лагерь находится в труднодоступном месте, и эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти туристов из района происшествия.
Всего в тургруппу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.