"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребёнка", — сообщила официальный представитель ведомства Алина Александрович.

Ранее губернатор Андрей Чибис на своей странице в Instagram сообщил, что за выжившей вылетел вертолет для её эвакуации.

В ночь на вторник Чибис сообщал журналистам, что эвакуацию выжившей можно провести с помощью сил территориального центра медицины катастроф. Специально для этого в Мончегорск, куда спасатели доставят всю тургруппу, в состав которой входила девочка, прибыл вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой.

Чибис отмечал, что лагерь туристов в труднодоступном месте, и их эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти туристов из района происшествия.

Ранее в пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что во время телефонного разговора руководитель тургруппы сообщил губернатору, что "девочка жива, но в тяжелом состоянии".

В понедельник вечером "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что спасатели на снегоходах пробиваются к туристической группе, чтобы эвакуировать детей.

Было принято решение доставить детей в одну из гостиниц Мончегорска.

Всего в туристическую группу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Мурманской области сообщило об обнаружении девочки. Реанимационные действия не принесли результата, и она была признана погибшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях также сообщал, что всего "под снегом оказались трое подростков", включая погибшую.

Как сообщалось, информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под снежную массу в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 мск в понедельник.

В спасательном ведомстве сообщили, что один ребенок находится под снегом. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.