Елена Лысенкова окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специализации «Маркетинг и менеджмент». Начиная с 2000 года занималась разработкой и операционным управлением многочисленных проектов в индустрии гостеприимства на территории России, стран СНГ и Европы. После назначения в начале 2019 года главой Ростуризма Зарины Догузовой пришла на работу в ведомство.
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Заместителем главы Ростуризм назначена Елена Лысенкова
МОСКВА. 22 МАРТА. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Заместителем главы Ростуризма назначена Елена Лысенкова, которая ранее занимала пост руководителя управления государственных туристических проектов и безопасности туризма, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в понедельник в пресс-службе ведомства.