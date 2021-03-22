Елена Лысенкова окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специализации «Маркетинг и менеджмент». Начиная с 2000 года занималась разработкой и операционным управлением многочисленных проектов в индустрии гостеприимства на территории России, стран СНГ и Европы. После назначения в начале 2019 года главой Ростуризма Зарины Догузовой пришла на работу в ведомство.