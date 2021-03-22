«Якутия первой среди регионов России презентовала серию уникальных туристических продуктов. Программа «Сокровища Якутии» включает посещение предприятий добывающей отрасли – алмазодобывающей компании «АЛРОСА», угольного холдинга «Колмар», а также центров развития традиционных промыслов республики (ювелирные украшения, изделия из пушнины, посуда) и местных предприятий пищевой промышленности», — рассказала журналистам генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) Наталья Тюкавкина на презентации в представительстве республики в Москве.

Она отметила, что проект реализован в рамках соглашения между Якутией и Агентством стратегических инициатив (АСИ) на «Иннопроме-2020». «Около 50 компаний будут готовы принимать гостей на своих объектах к концу 2021 года, 11 – уже в начале весенне-летнего сезона», — добавила Тюкавкина.

Как обещает глава агентства, туристы смогут познакомиться с производственными процессами, традициями изготовления национальной меховой одежды и обуви, национальных орнаментов, поучаствовать в дегустациях и мастер-классах, увидеть коллекции старинных ювелирных украшений.

В агентстве заявили, что отдельным направлением промышленного туризма республики станет инновационный сектор и IT-технологии, поскольку регион – лидер Дальнего Востока по объему экспорта IT-услуг (85%). Так, в IT-парке «Якутск» туристы в рамках квеста смогут посетить компании, которые находятся на разных стадиях развития, и познакомиться с их разработками.

Новый турпродукт будет запущен в мае, в преддверии главного национального праздника Якутии – Ысыах. Это праздник наступления лета, который отмечается 21 июня. В республике рассчитывают, что развитие промышленного туризма позволит увеличить турпоток уже в предстоящем летнем сезоне.

Как отметил генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market Сергей Рыжов, сейчас около 20 регионов России занимаются разработкой программ, связанных с промышленным туризмом.