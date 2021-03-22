"Билеты на первый рейс турпоезда N 924/923 Москва-Великий Новгород-Углич-Москва приобрели 248 пассажиров. Это говорит о том, что новый маршрут будет пользоваться высоким спросом", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для удобства туристов поезда будут прибывать в Великий Новгород ранним утром. У туристов будет примерно 15 часов, чтобы ознакомиться с уникальными новгородскими памятниками старины.

Предполагается, что в марте-апреле по новому маршруту пройдут пять турпоездов. В пресс-службе отметили, что вагоны поездов отвечают современным требованиям комфортности, однако внутреннее их оформление напомнит туристам о путешествиях советской поры.