Рост составил 173% относительно того же месяца прошлого года — до 427,122 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического управления административного района. Для сравнения, в январе падение турпотока составляло 80,5%.

Число туристов, прибывающий в Макао на один день, в прошлом месяце подскочило в 2,2 раза, остающихся на одну ночевку — в 3,3 раза.

Из материкового Китая в Макао в феврале прибыло в 5,3 раза больше туристов, чем годом ранее. Между тем количество приехавших из Гонконга упало на 36%, с Тайваня — выросло на 7,4%.

Макао — специальный административный район в Китае, "мекка" игорного бизнеса.