«Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. В выставке примут участие практически все регионы России», — говорится в сообщении.

Как отметили организаторы «Интурмаркета», помимо туристического потенциала внутреннего туризма на выставке будут представители турбизнеса из стран-лидеров выездного турпотока россиян: Турции, Греции, Болгарии, Китая, Кипра, Кубы, Марокко и других. Традиционно примут участие в выставке и страны СНГ.

Алтайский край в девятый раз стал стратегическим партнером «Интурмаркета», а регионом-партнером выставки будет Хакасия.

Как сообщают организаторы, в 2021 году на выставке запланирована большая деловая программа: пленарное заседание по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», конференция по развитию детского туризма, заседание президиума Российского союза туриндустрии (РСТ), а также круглые столы, обучающие семинары и многое другое. Для малого и среднего предпринимательства будет проведена программа деловых встреч «Профессиональный покупатель».

Также на «Интурмаркете» вновь пройдет День благотворительности, посвященный детям с неизлечимыми заболеваниями. Благотворительный аукцион состоится 2 апреля, все вырученные средства будут направлены в детский хоспис «Дом с маяком».