Между тем американским круизным операторам необходимо дождаться рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
CDC снял ограничение на круизы в октябре, заменив его рядом правил. При этом, по словам представителей отрасли, они являются либо нечеткими, либо неосуществимыми на практике.
CDC обещает представить новые рекомендации в ближайшее время. "Дальнейшие указания и технические инструкции будут касаться дополнительным мер для помощи круизным операторам в подготовке к пассажирским перевозкам и их возобновлению таким образом, чтобы ослабить риск заражения COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа", — сказал представитель CDC Джейсон Макдональд.
Центр разработал правила до того, как были одобрены вакцины, и не уточнил, будет ли пересматривать рекомендации для вакцинированных членов экипажа и пассажиров.
Без распоряжения CDC операторы круизных лайнеров не могут начать многомесячный процесс введения мер безопасности.
Нерешительность Вашингтона может отчасти быть связана с проблемами, с которыми столкнулась отрасль в начале пандемии. Тогда операторы продолжили организовывать круизы, несмотря на уже известные риски заражения, показало расследование газеты The Wall Street Journal. Порты отказывались впускать к себе круизные лайнеры с зараженными пассажирами, и судам приходилось оставаться в море.
По мере ускорения процесса вакцинации президент США Джо Байден рассчитывает вернуться к нормальной экономической активности к июлю. Власти разрешили паркам развлечений, операторам казино, авиакомпаниям и гостиницам возобновить работу с ограничениями и соблюдением мер безопасности. Представители круизных операторов говорят, что могли бы работать в таком же режиме.
Пандемия нанесла ущерб некогда развивающейся отрасли. В 2019 году из американских портов в круизы отправились около 14 млн человек, что принесло экономике США рекордные для отрасли $55,5 млрд и поддержало более 436 тыс. рабочих мест, согласно отраслевым данным. Три крупнейших в США оператора круизных лайнеров — Carnival Corp., Royal Caribbean and Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. — в прошлом году понесли существенные финансовые потери.