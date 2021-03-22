Власти других стран, включая Италию, Великобританию и Сингапур, разрешили возобновить круизы или установили четкие даты для снятия ограничений. С тех пор, как ряд стран впервые начали снимать запрет на круизы в июле 2020 года, компании перевезли около 400 тыс. пассажиров, согласно отраслевым данным, на которые ссылается Dow Jones.

Между тем американским круизным операторам необходимо дождаться рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CDC снял ограничение на круизы в октябре, заменив его рядом правил. При этом, по словам представителей отрасли, они являются либо нечеткими, либо неосуществимыми на практике.

CDC обещает представить новые рекомендации в ближайшее время. "Дальнейшие указания и технические инструкции будут касаться дополнительным мер для помощи круизным операторам в подготовке к пассажирским перевозкам и их возобновлению таким образом, чтобы ослабить риск заражения COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа", — сказал представитель CDC Джейсон Макдональд.

Центр разработал правила до того, как были одобрены вакцины, и не уточнил, будет ли пересматривать рекомендации для вакцинированных членов экипажа и пассажиров.

Без распоряжения CDC операторы круизных лайнеров не могут начать многомесячный процесс введения мер безопасности.

Нерешительность Вашингтона может отчасти быть связана с проблемами, с которыми столкнулась отрасль в начале пандемии. Тогда операторы продолжили организовывать круизы, несмотря на уже известные риски заражения, показало расследование газеты The Wall Street Journal. Порты отказывались впускать к себе круизные лайнеры с зараженными пассажирами, и судам приходилось оставаться в море.

По мере ускорения процесса вакцинации президент США Джо Байден рассчитывает вернуться к нормальной экономической активности к июлю. Власти разрешили паркам развлечений, операторам казино, авиакомпаниям и гостиницам возобновить работу с ограничениями и соблюдением мер безопасности. Представители круизных операторов говорят, что могли бы работать в таком же режиме.

Пандемия нанесла ущерб некогда развивающейся отрасли. В 2019 году из американских портов в круизы отправились около 14 млн человек, что принесло экономике США рекордные для отрасли $55,5 млрд и поддержало более 436 тыс. рабочих мест, согласно отраслевым данным. Три крупнейших в США оператора круизных лайнеров — Carnival Corp., Royal Caribbean and Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. — в прошлом году понесли существенные финансовые потери.