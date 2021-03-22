На внутренних линиях перевезено 1,97 млн пассажиров (-9,6%), на международных — 266 тыс. (-84%).

Как сообщалось, в январе перевозки "Аэрофлота" снизились на 43% год к году, до 2,4 млн пассажиров.

Пассажирооборот группы в феврале упал на 54,5%, до 4,6 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 57,5%, до 5,8 млрд кресло-километров. Процент занятости кресел в авиакомпаниях группы при этом увеличился — на 5,3 процентного пункта, до 80%.

"В феврале продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию, Сербию и Финляндию, на основании разрешений от регулирующих органов с ограниченной частотой добавились рейсы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия). В марте открыты регулярные рейсы на Сейшелы. Однако, в целом международное авиасообщение остается существенно ограниченным", — отмечает перевозчик.

В феврале авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один Boeing 777-300ER и вывела из парка два Airbus А320, также в рамках группового перераспределения передала пять SuperJet 100 в парк авиакомпании "Россия". На конец февраля парк группы насчитывал 339 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".