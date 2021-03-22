Фото: Роза Хутор

«Горные курорты Сочи могут смело конкурировать с европейскими, они очень привлекательны, с учетом качества и разнообразия трасс. Австрийское бизнес-сообщество приезжает на «Розу Хутор» уже в третий раз, и нам очень интересно наблюдать, как здесь все развивается, как год от года сервис становится лучше», — сказал Лукавски.

На бизнес-уикэнд в «Розу Хутор» приехали представители посольства, торгпредства и крупных компаний Альпийской республики, а также посол ЕС в России Маркус Эдерер, сообщила пресс-служба курорта.

Фото: Роза Хутор

«Всего было зарегистрировано более 60 гостей из Альпийской республики. В рамках встречи, организованной торговым отделом посольства Австрии в РФ, прошли различные деловые и неформальные мероприятия, в том числе соревнование по скоростному спуску. Основная цель уикенда – общение, обмен опытом, развитие партнерских взаимоотношений», — отмечается в сообщении.

Фото: Роза Хутор

Австрийский горнолыжный уикенд продолжил программу развития международных связей курорта, который имеет соглашение о сотрудничестве, в том числе со знаменитым австрийским Китцбюэлем.

По словам заместителя генерального директора «Розы Хутор» Сергея Хворостяного, до 2020 года на курорте отмечался устойчивый рост количества иностранных гостей.

«В 2019 году курорт посетили более 14 тысяч человек, что на 12% выше показателей 2018 года и более чем на 70% — 2017 года. В основном это были туристы из Израиля, Казахстана, Германии, стран Ближнего и Среднего Востока, Балтии, США и Австрии. Однако пандемия СOVID-19 внесла свои коррективы, и число отдыхающих на «Розе Хутор» иностранцев по понятным причинам снизилось», — констатировал он.

Тем не менее, отметил Хворостяный, сейчас «Роза Хутор» ежемесячно принимает от 300 до 600 гостей из других стран, которые живут и работают в России. С июля 2020 года и до настоящего времени в гостиницах курорта чаще всего останавливаются представители Франции, Великобритании, Германии и США.

«Подобная статистика демонстрирует высокую узнаваемость бренда курорта среди интуристов. Это говорит о правильных каналах стратегических коммуникаций по информированию иностранных гостей о ключевых конкурентных преимуществах курорта, среди которых, конечно, и Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд», — добавил он.