"В Крыму я таких жалоб не слышала, я бы получила такую информацию. Многие хостелы, которые работали официально, перестроились. Если раньше была комната на шесть совершенно разных человек, то сейчас это семейное размещение — ее могут снять только представители одной семьи", — сказала Стамбульникова.

По ее словам, в целом хостелов в Крыму не так много, как в Москве или Санкт-Петербурге. В прошлом году они "пережили серьезный стресс", но перешедшие на семейный формат объекты "добрали летом своих туристов", отметила собеседница агентства. При этом цены в расчете на одного человека хостелам пришлось поднять, чтобы обеспечить доход на уровне "доковидного".

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, большинство из них сняли в начале марта. При этом работа хостелов остается под запретом с прошлой весны.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.