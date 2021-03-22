«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания в отелях на более чем 1 миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей», — сказала она.

Как отметила Догузова, среди популярных регионов — Краснодарский край, Крым и Московская область. В десятку также входят Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

«Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5–3 раза. В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома. Кроме того, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в 3 раз»,-подчеркнула глава Ростуризма.

Также она добавила, что бронирования распределяются практически равномерно, и это решает задачу расширения крыльев сезона.

Третий этап программы продлится до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня.