В связи с отсутствием денежных средств и имущества погашение долгов не проводилось, следует из определения суда, размещенного на сайте. В реестр кредиторов компании были включены требования в общем размере 2,7 млрд рублей. Эти требования в соответствии с законодательством считаются погашенными.

"Панорама Тур", входившая в группу туроператора "Натали Турс", была признана банкротом 28 января 2020 года. Конкурсным управляющим был утвержден Дмитрий Щенев.

"Натали Турс" 4 июля 2018 года объявила об аннулировании всех подтвержденных туров. Ростуризм 3 сентября того же года исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. В их число вошла и "Панорама Тур".

По данным Ассоциации туроператоров России, с "Панорамой Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов на общую сумму 1,1 млрд рублей. "Ингосстрах", где была застрахована финансовая ответственность "Панорамы Тур" на 50 млн рублей, согласно рассчитанной пропорции, выплатил им только 4,9% от стоимости тура.