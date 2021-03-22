"Сегодня около 13:00 спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни в расщелине водопада "Азау" на глубине около 20 метров", — сказал сотрудник МЧС.

В настоящее время спасатели транспортируют тело погибшего с высокогорья для передачи следственно-оперативной группы правоохранительных органов.

Сообщение от руководителя туристской группы о том, что один из участников группы — турист из Таганрога — не выходит на связь, поступило накануне вечером в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР. Спасатели в этот же день начали поиски туриста и продолжили их утром 22 марта.