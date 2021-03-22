Согласно новому постановлению им только рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Также отменен запрет на проведение мероприятий, в которых участвует более 50 человек.

Кроме этого сняты ограничения на работу детских лагерей. Но при проведении смен должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Ранее в Калужской области были разрешены только детские лагеря дневного пребывания.

В тоже время в Калужской области продлен режим повышенной готовности до 30 апреля текущего года. Соответственно продлен и масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба на 21 марта, в области заразились коронавирусом 31 697 человек, из них скончались 281 человека, выздоровели 29 452 человек. С 17 февраля ежедневное количество заразившихся не превышает 80 человек, что соответствует уровню начала октября прошлого года.