Компания зарегистрирована 16 марта с уставным капиталом 1 млн руб. Среди основных видов деятельности — деятельность туроператоров, турагентств, "зрелищно-развлекательная прочая". Компанию возглавил гендиректор "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Рампорт Аэро".

"Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года — голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия". На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".