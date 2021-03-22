"В воскресенье 21 марта из аэропорта "Храброво" выполнен первый международный рейс 2021 года в Анталью. Самолет Boeing-757-200 авиакомпании Royal Flight вылетел из Калининграда со 100% загрузкой воздушного судна", — говорится в пресс-релизе.

Чартерные перелеты в Анталью Royal Flight совместно с туроператорами Coral Travel и Sunmar будет осуществлять один раз в неделю. С 22 апреля частота вылетов увеличится до 2 раз в неделю, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном Boeing-767-300 в компоновке 330 пассажирских кресел. Полетная программа запланирована до завершения летнего сезона — до 7 ноября 2021 года.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам работы в 2020 году аэрокомплекс снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 117,931 тыс. человек.