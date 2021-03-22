Кроме того, давление на рубль будет оказывать продолжение нисходящей коррекции цен на нефть и уменьшение аппетита глобальных инвесторов к риску на фоне опасений относительно темпов вакцинации и сроков завершения пандемии коронавируса COVID-19. В этой связи, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", доллар может закрепиться выше 75 руб./$1, евро подняться ближе к отметке 89 руб./EUR1.

Рубль ослаб к доллару и евро по итогам прошедшей недели, которая оказалась довольно волатильной. Информационный фон, сопровождавший торги рублевыми парами, был насыщенным, а его влияние на котировки имело разнонаправленный характер. С одной стороны, доллар в моменте снижался ниже 73 руб./$1 впервые с 17 декабря прошлого года, евро опускался ниже 87 руб./EUR1 впервые с 20 августа 2020 года. С другой, по итогам недели американская валюта сумела укрепиться на 1,1%, а евро подрос на 0,6%.

Основными факторами, действовавшими на прошлой неделе на рубль, стали рост санкционных рисков, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, впервые с декабря 2018 года поднявшего уровень ключевой ставки, а также общемировое уменьшение интереса инвесторов к рисковым активам и падение цен на нефть.