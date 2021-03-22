К 12:10 МСК в понедельник доллар подорожал к лире на 10,4%, до 7,9675 лиры. Ранее в ходе торгов он поднимался до 8,4707 лиры. Таким образом, лира оказалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, за день до назначения Агбала, экс-министра финансов Турции, на должность главы ЦБ, пишет агентство Bloomberg.

Решение уволить главу ЦБ, который должен был восстановить доверие к регулятору, провоцирует опасения о том, что Турция может вновь снизить ключевую ставку. До назначения Агбала инвесторы неоднократно критиковали турецкий ЦБ за слишком быстрый отказ от ужесточения монетарной политики и слишком медленную реакцию на риски.

На прошлой неделе турецкий ЦБ вновь повысил ключевую ставку — до 19% с 17%.

Новым главой ЦБ Турции назначен Шахап Кавджиоглу. Он пообещал использовать инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения ценовой стабильности.