По данным следствия, 32-летняя женщина, являясь генеральным учредителем туристической фирмы, заключала с гражданами договоры по продаже турпутевок. Однако свои обязательства, связанные с оплатой бронирования заявок туроператору, она не выполняла и сообщала клиентам заведомо ложные сведения о дате вылета, а также о времени и месте получения туристической путевки и сопутствующих документов

"Таким образом, планы на отдых сорвались у девяти жителей Рязанской области. Общий материальный ущерб (...) составил около 1,5 млн рублей", — отмечает пресс-служба.

В отношении руководителя турфирмы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.