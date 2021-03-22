"Жители и гости города призвали главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова повлиять на сложившуюся ситуацию, когда летом в курортной зоне и на Машуке от количества автолюбителей образуются пробки, а зимой лихачи при попытках покорить вершину регулярно скатываются в овраги", — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, пренебрежение ограничительными знаками дорожного движения в курортной зоне стало поводом многочисленных обращений на имя главы города.

"Городские службы Пятигорска не раз чинили шлагбаум, который показательно ломали автолюбители, а ОГИБДД города проводило профилактические мероприятия", — отметил собеседник агентства.

Глава Пятигорска написал на своей странице в инстаграме, что готовится конкурсная документация на работы по защите курортной зоны от лихачей, движение автотранспорта вокруг Машука будет перекрыто.

В частности, планируется установить дорожные блокираторы со степенью защиты от БТР. Проезд в курортную зону будет разрешен только спецтехнике.

Автолюбители смогут оставить свои машины на парковочных места на Месте дуэли Лермонтова, в районе Поляны песен и на бульваре Гагарина.