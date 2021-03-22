Фото: Пресс-служба комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

В ходе демонстрационного показа представлены основные функциональные возможности системы, в том числе порядок регистрации и работы в системе туроператоров, туристов, порядок организации каналов связи, меры по защите персональных данных, формирование аналитической отчетности для Ростуризма и туроператоров и др.

Каждый турист в личном кабинете системы «электронная путевка» сможет получить сведения о туроператоре, его адресе и контактах для связи, а также отследить статус туристической путевки и скачать электронную путевку.

Аналитические данные, формируемые системой, позволят выявлять наиболее популярные туристические маршруты, а также получать оперативную информацию о месте нахождения и количестве туристов в России и за рубежом, а при возникновении чрезвычайной ситуации государственным органам, страховым компаниям и туроператорам оперативно реагировать при оказании своевременной помощи туристам.

На сегодняшний день объем хранимых системой данных может составить более 100 млн электронных путевок в год с возможностью увеличения объема данных и модернизации системы.

Запуск ГИС ЕИС ЭП в промышленную эксплуатацию позволит освободить туроператоров от избыточной отчетности и упростить получение субсидий, повысить интерес к приобретению пакетных туров, надзорным органам осуществлять более качественный контроль за участниками рынка, что в целом будет способствовать открытости и прозрачности туристического рынка и повышению доверия потребителей.

Как отмечается на официальном сайте замруководителя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, в недельный срок будут подготовлены списки туроператоров для формирования «группы тестирования», которые опробуют систему. В группу войдут крупные и средние компании, а также туроператоры, относящиеся к малому бизнесу.

Таким образом, пилотный проект для полномасштабного тестирования системы туроператорами стартует в ближайшее время под эгидой Минкомсвязи.

«Мы категорически поддерживаем целесообразность скорейшего внедрения механизма электронной путевки, потому что сегодня рынок непрозрачен. Турист не имеет инструмента, чтобы убедиться, что его тур действительно оплачен», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент союза Светлана Гусар. «В то же время, мы поддерживаем поэтапное введение системы. Туроператорам нужно время, чтобы в нее интегрироваться. В целом нынешняя демонстрация позволила увидеть высокую степень готовности инфраструктуры «электронной путевки», — заключила Гусар.

«Туроператоры также заинтересованы как минимум в годе переходного периода после того, как проект будет принят во втором и третьем чтении в Госдуме» — сообщил председатель совета директоров холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин.

«Турагентов больше всего волновал вопрос, меняется ли принцип их работы в связи с вводом «электронной путевки». Нам ответили, что никак не меняется, и это очень важно. При этом турагент всегда видит, что происходит в системе», — сказала порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор АТА Наталия Осипова.

«Открытый показ функциональных возможностей системы туристическому бизнесу и представителям госвласти — важный этап на пути внедрения системы в жизнь. Система является технологической основой защиты прав туристов, а это доверие потребителя к турпродукту и несомненная польза для туроператоров и турагентов» — заявил генеральный директор компании-оператора системы Семён Леви.

Акционерное общество «Национальные туристические технологии» создано 13 ноября 2017 года в рамках трёхстороннего соглашения между Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, Государственной корпорацией «Ростех» и Акционерным обществом «Концерн радиоэлектронные технологии».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2019 г. № 1660-р Акционерное общество «Национальные туристические технологии» определено оператором единой информационной системы электронных путевок.

100 % акций АО «Национальные туристические технологии» принадлежит АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (входит в Государственную корпорацию «Ростех»).