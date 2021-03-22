"Аврора" выполняла полеты по направлению Владивосток — Красноярск — Владивосток летом 2020 года с частотой шесть раз в неделю.

В этом году рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus А319 пять раз в неделю, время в пути — 5 часов 15 минут.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому "Аэрофлот" в конце 2020 года передал ее контрольный пакет акций (51%). На базе "Авроры" планируется создать единую дальневосточную авиакомпанию. Флот авиакомпании "Аврора" насчитывает 21 самолет, включая десять A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.