Воспользоваться такими тарифами можно будет на рейсах, выполняемых на Superjet 100 и Bombardier CRJ-200.

Ранее "ИрАэро" никогда не использовала практику безбагажных тарифов.

"Пассажиры, путешествующие налегке, получат возможность не платить за провоз багажа и сэкономить на авиабилетах до 2 тыс. рублей. При этом вес разрешенной для провоза ручной клади не должен превышать 10 кг", — говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе "ИрАэро" "Интерфаксу" уточнили, что безбагажные тарифы не будут вводиться на внутрирегиональных рейсах и рейсах в труднодоступные районы (они в основном выполняются на Ан-24 и Ан-26 — ИФ).

Парк судов "ИрАэро" состоит из самолетов трех типов: Superjet 100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200. Сейчас перевозчик выполняет рейсы в/из Иркутска, Анапы, Барнаула, Владивостока, Геленджика, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Кызыла, Магадана, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Оренбурга, Пензы, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Симферополя. Пассажиропоток авиакомпании "ИрАэро" в 2020 году составил 591,8 тыс. человек (данные Росавиации).