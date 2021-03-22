Чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах Канагава, Тиба и Сайтама было снято в полночь воскресенья.

Правительство продолжит просить рестораны и бары закрываться в 21:00 до конца марта, а компании разрешать сотрудникам работать удаленно.

Министр здравоохранения Тамура Норихиса заявил: "Мы попросим чиновников создать центры ПЦР-тестирования в городских районах, таких как железнодорожные вокзалы, чтобы обнаружить любые признаки вспышки. С помощью таких мер мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывной рост числа случаев".

Он также отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы обязать всех прибывающих путешественников проходить тесты на новые варианты коронавируса.

Более строгий пограничный контроль в настоящее время применяется только к 24 странам, где были обнаружены варианты коронавируса.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение на один месяц в Токийском регионе 7 января на фоне всплеска числа заболеваний. Позднее оно было распространено в общей сложности на 11 префектур, а затем продлено для большинства из них еще на месяц, до 7 марта.

Затем чрезвычайное положение было продлено на две недели для столицы и трех соседних префектур.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 456 247 случаев COVID-19, более 8 тыс. человек скончались, свыше 431 тыс. выздоровели.