"С 23 по 25 марта включительно — лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущее предупреждение о лавинной опасности в этих районах Камчатки действовало с 17 по 19 марта.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них — на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

По данным камчатского Гидрометеоцентра, к берегам Камчатки подходит новый циклон, который принесет снегопады и сильный ветер. В понедельник вечером на юге полуострова начнется сильный мокрый снег, усилится ветер, на побережье он может достичь ураганных 35 метров в секунду. Ожидается, что погода на юге Камчатки улучшится уже во вторник днем.