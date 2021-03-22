"Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза. Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии", — сказал он в интервью китайским СМИ.

"Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника. Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни. ВОЗ пока не высказала своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода", — сказал российский министр.

Так он ответил на просьбу оценить перспективу введения "прививочных паспортов" и возобновления туристических обменов между Россией и Китаем, Азией и Европой.

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", — подчеркнул Лавров.