"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Согласно кадрам, показанным на канале "Россия 24", президент и министр катаются на вездеходе, за рулем машины находится президент. Они также совершают пешие прогулки в тайге, прямо в лесу пьют чай. Министр знакомит Путина с особенностями местной природы. На некоторых кадрах Путин и Шойгу — в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха, отчасти стилизованных под одежду местного населения.

О планах поехать отдохнуть в Сибирь Путин сообщил в минувший четверг, реагируя на резкие высказывания в его адрес президента США Джо Байдена. Президент РФ тогда предложил позвонить Байдену, но пояснил, что сможет это сделать либо в пятницу, либо в понедельник, потому что в субботу и в воскресенье планирует поехать отдохнуть в тайгу.