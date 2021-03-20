В сообщении говорится, что 19 марта в рамках визита министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда в Россию состоялась встреча с главой Росавиации Александром Нерадько.

"В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе. Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме", — сообщает ведомство.

Росавиация добавляет, что в текущих условиях ограниченного количества авиарейсов между странами отмечается высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на большой остров туристам въезжать запрещено.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилету анализ будет взят повторно. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.