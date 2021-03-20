"С начала этого года прирост по турпотоку составляет ежемесячно 10-15% к прошлому году. Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров", — говорится в сообщении со ссылкой на данные главы ведомства Вадима Волченко.

По его словам, Крым готов к такому числу туристов. При этом он напомнил, что в прошлом году прирост в некоторые месяцы достигал 40% к показателям 2019 года, что позволило поднять многие туристические показатели, несмотря на снижение турпотока в целом.

"По данным Росстата, Крым — единственный регион в стране, который показал прирост по валовому доходу от туристической сферы, причем достаточно серьезный — на 9,5%. А прямые налоговые поступления выросли на 2,5% и составляют более 7,8% в совокупном доходе региона. При этом мультипликативный эффект дает до 25-35% в валовом доходе региона от туризма", — отметил Волченко.

Как сообщалось, за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "доковидный" 2019 год.