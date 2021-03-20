Мемориальная доска установлена в пространстве внешней колоннады Главного здания рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову. Доска с бронзовым рельефом выполнена народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном. Церемония приурочена к 99-летию со дня рождения Антоновой. Установка мемориальной доски — первое из намеченных мероприятий по увековечению ее памяти.

"В 1945 году она (Антонова) сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала Пушкинскому музею. Я, может быть, не была так близко знакома с ней, но то, что мы наблюдали, то, что происходило с Пушкинским музеем, с признанием советского и российского искусства в мире, — это во многом заслуга Ирины Александровны, необыкновенно талантливого, мудрого, мужественного, интеллигентного человека", — сказала на церемонии открытия вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Своим талантом, своим мужеством, своим умением убедить она продолжила дело основателя музея Ивана Цветаева", — отметила она.

По словам вице-премьера, сегодня Пушкинский — жемчужина на мировом музейном пространстве. "Мы будем делать все возможное, чтобы увековечить ее память не только сегодня, открытием мемориальной доски, но и нашими последующими действиями, для того, чтобы память об Ирине Александровне, о ее сподвижничестве переходила от поколения к поколению", — добавила Голикова.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова во время церемонии сообщила о планах увековечивания памяти Ирины Антоновой. "Мы надеемся, что очень скоро появится сквер, нам очень хочется, чтобы появилась стипендия, нам очень нужен исследовательский гуманитарный центр, конечно же, имени Ирины Александровны. Я думаю, что это — то немногое, что мы можем сделать в ответ по отношению к тому месту, в котором трудилась она", — сказала Любимова.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры РФ, ведомством подготовлен проект указа президента РФ "Об увековечивании памяти И.А.Антоновой". В числе инициатив — студенческая стипендия её имени. Также планируется, что сквер рядом с Пушкинским музеем обретет имя Ирины Александровны.

С 21 марта в Пушкинском музее откроется экспозиция "Кабинет директора", посвященная руководителям музея на протяжении всей его истории. Специально для нового зала подготовлена экскурсионная программа.

Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что также в музее планируют организовать Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским".

Ирина Антонова скончалась 30 ноября 2020 года, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год — директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки — "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.