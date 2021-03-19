"На 8 марта на новом Airbus мы делали рейс Москва — Москва. Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумаем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. "Билет в никуда": вышел, погулял, размялся и полетел обратно. Такие вещи людей, в принципе, интересуют", — сказал глава "Аэрофлота" в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Аэрофлот" 8 марта совершил экскурсионный рейс из "Шереметьево" и обратно с дегустацией вин на борту, о чем заранее оповестил в рассылке участников бонусной программы авиакомпании.

В условиях пандемии COVID-19 авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали продавать ваучеры на полеты в будущем, предлагать более выгодные тарифные условия и вводить спецпредложения для клиентов.