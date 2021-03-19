"Погреться в термальных источниках, познакомиться со Страной городов, отдохнуть в здравницах – таковы основные предложения турбизнеса для туристов", — говорится в сообщении.

В частности, по данным агентства, местные компании предлагают туры, включающие как посещение популярных достопримечательностей, так и малоизвестных, например, утеса Аргус и разломов в поселке Магнитка.

Также туроператоры предлагают межрегиональные маршруты, в рамках которых туристы смогут посетить достопримечательности четырех регионов Урала, в том числе в Челябинской области музей Ильменского заповедника в Миассе, национальный парк "Таганай" в Златоусте, а также металлургический комбинат в Магнитогорске.

Кроме того, 26 отелей и гостиниц Челябинской области предлагают туристам самостоятельное размещение.

Как сообщалось, третий этап распродажи туров по России с кешбэком начался в ночь на 18 марта и продлится до 15 июня. В рамках программы можно приобрести турпутевку или забронировать номер в отеле или санатории до 15 июня, отправиться в путешествие по стране – до 30 июня. Оплатить поездку необходимо по карте "Мир", в течение пяти дней на нее вернется кешбэк в размере 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.