В здании бывшего казначейства расположилась экспозиция "Лихвинская старина". Она посвящена жизни Лихвина и Лихвинского уезда в XIX — начале ХХ века.

В доме купца Пронина открылась экспозиция "Военные страницы Лихвина", посвященная Великой Отечественной войне, в частности, партизанскому отряду "Передовой", который во время Тульской оборонительной операции действовал в районе Лихвина. В его рядах сражался Саша Чекалин.

"Каждая экспозиция уникальна. Уверена, что новый Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник станет еще одной точкой притяжения туристов на музейной карте региона", — сказала на открытии заместитель председателя облправительства Ольга Гремякова.

Оба музейных филиала открылись в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

В настоящее время в Тульской области работает пять федеральных и 18 региональных музеев.

Чекалин — самый маленький город России, расположен на западе Тульской области на берегу реки Оки. Население — менее 1 тыс. человек. Лихвин (название Чекалина до 1944 года) известен с 1565 года, был причислен Иваном Грозным к опричным городам.