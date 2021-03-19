Наиболее заметно сократился рынок в Праге: в январе 2021 года для аренды там было доступно на 50% меньше квартир, чем в аналогичном месяце 2020 года – менее 8 тысяч.

В анти-пятерку также вошли Будапешт и Дублин (-47%), Амстердам (-43%) и Эдинбург (-42%). Чуть меньший спад испытали Нью-Йорк (-41%), Копенгаген и Лондон (-39%), Сан-Франциско (-36%) и Лиссабон (-35%).

В то же время наиболее устойчивыми оказались такие города, как Рим (-29%), Мадрид (-28%) и Париж (-23%).

В марте бронирования жилья в Риме, Лиссабоне и Будапеште были на 85-90% ниже прошлогодних показателей.

"Пандемия позволила достичь того, чего годами не могли добиться мэры популярных у туристов городов – вернуть исторический центр жителям. Ряд домовладельцев отказались от услуг сервисов аренды туристического жилья – Airbnb, Vrbo и других – потому, что они перестали приносить доход", — пишут СМИ.

В отсутствие туристов домовладельцам пришлось снижать цены на аренду до 15%. Многие из них продали или сдали жилье в субаренду. Некоторые въехали в предназначенные для туристов квартиры сами, а кто-то переориентировался на средне- и долгосрочную аренду. Например, так произошло в Лиссабоне, Барселоне, Праге и Венеции.

"В то же время, некоторые домовладельцы планируют вновь использовать Airbnb и подобные сервисы по окончании кризиса. Так, в Лиссабоне лишь 114 хозяев отказались от лицензий на сдачу жилья туристам в центре города – при том, что из поиска исчезли тысячи объявлений. Выдача таких лицензий была прекращена в 2019 году", — отмечают СМИ.

Между тем, в прошлом месяце Airbnb сообщил о более высоких бронированиях, чем ожидалось. Этому способствовало восстановление спроса в Северной Америке. Но рынки Европы, Ближнего Востока и Африки, наоборот, оказались слабыми из-за введенных там ограничений на поездки в связи с новым всплеском пандемии.

Как пишут СМИ, несмотря на тяжелую ситуацию для экономик ряда европейских городов из-за отсутствия туристов, многие мэры не хотят возвращения "овертуризма". По их мнению, по окончании пандемии следует создать модель "устойчивого" туризма – чтобы путешественники и жители городов мирно сосуществовали вместе.

Прогнозы на будущее зависят от ситуации летом.

"Даже после возрождения туризма порядка 15% предложений туристического жилья навсегда исчезнет с рынка. Возможно, что 2021 год тоже станет годом потерь, особенно, если путешествия не вернутся летом. В бизнесе останутся сильнейшие", — отмечают СМИ.