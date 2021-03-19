Музей "Мука" посвящен истории производства и продажи хлеба в XVIII — XX веках. В нем будут представлены постоянно действующие экспозиции "Русская изба", "Путь хлеба", "Хлебная площадь", "Кондитерская на Почтовой", "Рязанская булочная" и "Мировые пряничные традиции".

Интерактивный музей "Шили-были" расскажет о лоскутном шитье, к тому же станет центром объединения мастеров этого ремесла. Историческая привязка лоскутного шитья к Рязанской области связана с тем, что именно в Рязанской губернии в 1717 году была построена первая в России игольная фабрика.

"Новые музеи будут открыты для посещения в текущем году", — было отмечено в ходе заседания.

В настоящее время в Рязани работают семь частных музеев, среди которых музей леденца, панорама "Герои Брестской крепости", музей шоколада и музей холодного оружия.