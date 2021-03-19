Продажа офиса может положительно сказаться на финансовом состоянии компании, пострадавшей в период пандемии. Здание было построено в 1998 году и оценивалось в 200 млн фунтов стерлингов.

Авиаперевозчик нанял специализированную компанию в сфере недвижимости, чтобы оценить целесообразность продажи здания Waterside, говорится в письме директора по персоналу Стюарта Кеннеди, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

По его словам, British Airways оценивает возможность совмещения элементов удаленной работы с работой из офиса и узнает мнение сотрудников по этому вопросу.

Авиакомпания сняла с эксплуатации старые самолеты и сократила тысячи рабочих мест в попытке справиться с трудностями, вызванными запретом на перемещение в связи с пандемией. Представитель British Airways сообщил, что компания реструктурировала бизнес, чтобы выйти из кризиса, и подтвердил, что авиаперевозчик рассматривает вопрос о необходимости наличия такого большого офисного здания.

Переход на удаленную работу уже вынудил ряд крупнейших британских компаний пересмотреть вопрос относительно офисных зданий. Так, банк Lloyds сообщил, что сократит офисное пространство на 20% в течение трех лет, тогда как HSBC намерен уменьшить его на 40%.