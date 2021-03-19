"Главное, что 2 трлн рублей не были потрачены за рубежом. Они ушли, еще раз, либо в сбережения наших граждан, либо были потрачены внутри страны и поддержали внутренний спрос", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что точных оценок нет, сколько именно из этих средств население потратило именно внутри России.

"Мы сейчас действительно пытаемся по разным показателям, индикаторам понять. Какая-то часть ушла в сбережения, безусловно, какая-то часть была потрачена внутри страны, в том числе на внутренний туризм, но не только на внутренний туризм. Эти средства, условно сэкономленные, могли пойти и на покупку товаров, в том числе товаров длительного пользования. Конечно, такие точные данные иметь, по поводу того, куда пошла именно эта часть средств у людей, которые обычно ездят за рубеж, а в прошлом году не ездили, это сложно", — добавила глава ЦБ.