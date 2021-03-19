"Сейчас для въезда в Черногорию россиянам нужно показать справку об отрицательном ПЦР-тесте при пересечении границы, а карантин проходить не нужно. В стране продолжается жесткий локдаун, но Минздрав и МИД сейчас обсуждают отмену ограничений и возможности безопасного проведения летнего сезона", — рассказал на встрече с российскими журналистами управляющий директор офиса по туризму курорта Бар Эмиль Кукаль.

По его словам, в 2019 году в Баре побывало более 200 тыс. туристов, среди которых было очень много повторных. В том числе, 38 тыс. российских граждан. Кукаль подчеркнул, что рассчитывать на успешный летний сезон курортам позволяет соблюдение всех международных стандартов безопасности. Так, в Черногории широко используется лейбл safe travels, созданный Всемирным советом по туризму и экскурсиям (WTTC), его получили многие отели и другие туристические объекты.

Глава офиса по туризму курорта Тиват Даница Баневич, в свою очередь, сообщила, что его в 2019 году посетило 170 тыс. иностранных гостей, из которых 34 тыс. были российскими туристами.

"Несмотря на то, что в настоящее время нет прямых рейсов между Россией и Черногорией, мы рассчитываем на скорейшее ослабление ограничений и с нетерпением ждем российских туристов, чтобы показать им красоту наших курортных регионов. В 2021 году мы ожидаем, что россияне и туристы из стран СНГ снова будут в лидерах по турпотоку в Черногорию", — сказала Баневич.

Всего 2019 году Черногорию посетило почти 400 тыс. российских туристов, на 25% больше, чем годом ранее. По численности наши туристы занимают первые-вторые места среди иностранных рынков в зависимости от курорта.