"Дезинфляционные факторы стали менее выраженными, но полностью не исчезли. Прежде всего пока не ясно, как быстро будут открываться границы после спада пандемии. Ситуация полного открытия границ, ускоренная реализация отложенного спроса на зарубежные поездки может привести к значимому перетоку спроса на внешние рынки. Это ослабит инфляционное давление", — считает Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что до начала пандемии расходы россиян на зарубежный туризм составляли около 2 трлн рублей в год.

"Если же более осторожное отношение к зарубежным поездкам сохранится, значимая часть трат населения останется внутри страны. Какой из этих вариантов в итоге реализуется сейчас — сказать сложно", — добавила она.

По мнению главы ЦБ, открытие границ также приведет к восстановлению трудовых миграционных потоков и логистических цепочек, что снизит инфляционное давление со стороны издержек предприятий.