"Турция в этом году снова будет самым популярным направлением зарубежного отдыха россиян. Поэтому подбор ассортимента отелей становится для всех туроператоров очень важной частью формирования турпакетов. В нашу "Летнюю коллекцию" вошли наиболее популярные на российском рынке отели, причем часть будет продавать только Coral Travel, а в некоторых гостиницах мы взяли большие блоки мест и будем продавать их по наиболее выгодным ценам", — сказала она.

Как подчеркнула Макаркова, при выборе отелей предпочтение отдавалось крупным комплексам с большой территорией и хорошей инфраструктурой, наиболее подходящим для семей с детьми.

Фото: Coral Travel

Одним из первых контракт был подписан с популярным комплексом Kamelya Collection в Анталье. Номерной фонд комплекса огромен и разнообразен, разместиться можно в корпусах, бунгало, окруженных зеленью, и одноэтажных домиках практически на берегу. Всего в Kamelya Collection 1133 номера.

Гостиницы Kamelya Selin Hotel 5*, Kamelya Fulya Hotel 5* и Kamelya K Club 5* занимают большую, красивую территорию. Комплекс славится широким песчаным пляжем протяженностью полкилометра. Здесь отличный спа-центр, ухоженные футбольные поля, хорошие баскетбольные площадки и теннисные корты. Туристы могут пользоваться инфраструктурой всех отелей, входящих в комплекс.

Фото: Coral Travel

Другой крупнейший гостиничный комплекс – сеть Eftalia. Называть ее комплексом вполне закономерно, так как отели расположены рядом друг с другом и имеют общий пляж протяженностью один километр. Огромный пляжно-развлекательный центр Eftalia Island занимает практически весь пляж.

Отель Eftalia Aqua Resort 5* позиционируется как семейный отель с развитой детской инфраструктурой, Eftalia Village Hotel 5*HV обещает спокойный отдых в бунгало, в фруктовом саду, Eftalia Ocean 5* — современный отель c аквапарком и номерами swim up, Eftalia Splash Resort 5* — бюджетный отель. Всего в этих гостиницах 1915 номеров.

Фото: Coral Travel

Aquaworld Belek by MP Hotels 5* роднит с комплексами Kamelya и Eftalia размер пляжа – он самый большой в Белеке, его протяженность – 650 метров. Кроме того, территория Aquaworld Belek огромна – более 220 тыс. квадратных метров зеленого и ухоженного пространства. В отеле 722 комнаты, много программ для детей, спортивных активностей, развитая инфраструктура, в том числе большой SPA-центр и аквапарк. В Aquaworld Belek by MP Hotels 5* немецкие стандарты качества – им управляет немецкая группа.

В 2020 году Турция заняла первое место среди направлений зарубежного отдыха россиян, приняв более 2 млн туристов из России. В 2021 году, как ожидается, направление может приблизиться к рекордным цифрам 2019 года, когда турпоток составил 7 млн.