По словам генерального директора туроператора TEZ TOUR Воскана Арзуманова, туры в Грецию уже есть в системе продаж, их можно бронировать.

"На Грецию есть спрос, он вырос после заявления министра об открытии 14 мая. Люди хотят в Грецию. У нас Ираклион (Крит), Родос бронируются. Это прямые рейсы. По сравнению с 2019 годом мы не планируем снижать объемы по направлению ", — сказал он.

Арзуманов добавил, что цены в рублях на отдых в Греции выросли по сравнению с прошлым годом, поскольку упал курс рубля по отношению к евро и доллару, и подорожало топливо. Кроме того, отели закладывают в стоимость свои расходы на обеспечение ковидной безопасности.

В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что раннее бронирование туров в Грецию на лето уже открыто на регулярных и чартерных рейсах российских и греческих авиаперевозчиков: "Звонков и вопросов от агентов и туристов на фоне позитивных новостей о расширении квот россиян и открытия туристического сезона в Греции поступает довольно много".

В пресс-службе туроператора уточнили, что бронируют поездки россияне в основном на лето. Перевозку туристов "Интурист" планирует на чартерных рейсах греческой авиакомпании Ellinair, которые стартуют 22 апреля. Перелеты запланированы в Салоники, Афины, на Крит, Корфу, Закинф, Родос, Пелопонес.

В компании "Музенидис Трэвел" также рассказали, что полетная программа в Грецию уже запланирована и выставлена, но пока не в полном объеме. Клиенты уже могут покупать туры.

"До пандемии у нас только из Москвы еженедельно в различные аэропорты Греции улетало несколько десятков рейсов. Сейчас же на конец мая запланировано полтора десятка рейсов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Если Греция действительно отменит ограничения, то полетная программа будет увеличена в соответствии со спросом", — сообщил руководитель туроператора Александр Цандекиди.

По его словам, после снятия ограничений на путешествия россиян в Грецию спрос будет "если не колоссальный, то высокий". Спрос вырос и сейчас, но очень незначительно, так как россияне научены горьким опытом и пока опасаются покупать поездки за границу.

"В целом мы настроены оптимистично. Но пока ждем середины апреля, когда планируется визит министра туризма Греции в Москву и его встреча с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Вот тогда все и определится", — заключил он.

Директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу на этой неделе сообщил, что Греция с 14 мая готова принимать всех российских туристов с прививкой, антителами или тестами ПЦР. Подойдет в том числе и прививка российской вакциной.

Он также подчеркнул, что в 2021 году Греция ждет "хорошего притока" туристов из России.

В пятницу также стало известно, что Греция планирует расширить квоту на прибытие российских путешественников с 500 до 4 тыс. человек в неделю.