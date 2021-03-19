"Завершение строительства современного высокотехнологичного отеля, где будут применяться мировые практики гостиничного сервиса, повысят престиж и туристическую привлекательность Ростова-на-Дону", — рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, слова которого приводятся в сообщении.

Кредитная линия открыта для ООО "МКЦ-Девелопмент" (входит в группу компаний "Агроком") сроком на семь лет. Заемные средства в размере 2 млрд рублей предоставляются для завершения строительства и оснащения пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza на 188 номеров и 29 апартаментов.

Отель планируется сдать в эксплуатацию в июне 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 9,5 млрд рублей.

Напомним, что "Группа Агроком" в марте 2018 года стала оператором по достройке отеля Hyatt в Ростове-на-Дону на основании договора, заключенного с инвестиционной компанией ВЭБа — "ВЭБ Капиталом". Согласно документу, холдинг должен был выкупить задолженность прежнего заказчика строительства центра — "МКЦ-РосЕвроДевелопмент", выступавшего ранее партнером и заемщиком группы ВЭБ. Договор рассчитан на 7 лет, его финансовые условия не разглашались.

В апреле 2019 года группа "Агроком" возобновила строительство конгресс-центра с отелем Hyatt Regency Rostov-Don Plaza.