Выставка расскажет об эпохе зарождения и расцвета русской классической скульптуры в период с середины XVIII века до начала XX столетия.

Этот художественный проект организован Манежем и Русским музеем в партнерстве с Эрмитажем и Третьяковской галереей, а также при участии Мариинского театра, петербургской Академии художеств и 32 ведущих музеев России. В экспозицию войдут не только признанные шедевры, но и произведения, которые ранее практически не выставлялись: свыше 150 работ, созданных 65 скульпторами.

"Выставка представит скульптуру без привычного соседства с живописью, графикой или архитектурой, но при эмоциональной поддержке музыкальной драматургии и оперного искусства. В сотрудничестве с оперным режиссером Василием Бархатовым и Творческой мастерской "Циркуль" было создано визуальное решение пространства выставки, которое позволит зрителям "перешагнуть через оркестровую яму" во время оперного спектакля и оказаться в центре застывшей театральной мизансцены", — говорится в сообщении.

На выставке петербуржцы увидят и самую знаменитую скульптуру музея-заповедника "Царское Село" — "Девушка с кувшином". Она впервые за тридцать лет покинула историческое место. Всего музей предоставит на эту выставку семь предметов.

Свои работы предоставили также Эрмитаж, Русский и Военно-морской музеи, Музей истории Санкт-Петербурга, "Павловск", и "Гатчина" и другие.